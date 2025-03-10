Почти 40 травяных палов потушили за выходные в Липецкой области

В выходные дни, 8 и 9 марта, на территории Липецкой области пожарные 39 раз выезжали на тушение палов сухой травы. Такие данные сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общая площадь возгораний составила порядка 5 га. Самые крупные палы зафиксировали в Липецком округе. Там у села Студеные Выселки на площади 3 га горела трава.

В МЧС порекомендовали жителям проявлять осторожность и не допускать возгораний растительности. Такие пожары могут возникнуть из-за сожжения мусора на открытых пространствах. По этой причине в выходные дни возникло три пала, уточняет GOROD48.

Ранее, 7 марта, сообщалось о крупном возгорании сухой растительности на площади 300 кв. м в Анапе. Также 6 марта в Приморском крае у национального парка «Земля леопарда» ликвидировали крупный природный пожар, который угрожал экосистеме парка. Сотрудники заповедника совместно со специалистами КГБУ «Приморская база авиационной охраны и защиты лесов» остановили распространение огня вглубь особо охраняемой природной территории.