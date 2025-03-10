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ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В ней существенные условия финансовых услуг были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались непродолжительное время, сообщили в службе 10 марта.

В телеэфире стартовала новая рекламная кампания, в которой акцентируется внимание на выгодных условиях для потребителей. Реклама предлагает нулевые комиссии на платежи и бесплатное годовое обслуживание. Кроме того, владельцы кредитной карты Сбербанка могут рассчитывать на кешбэк в размере 10% при оплате покупок на «Мегамаркете».

При этом иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени. По мнению ведомства, потребители получали неполную информацию обо всех условиях финансовых услуг.

Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения.

За размещение ненадлежащей рекламы кредитной карты ФАС России назначила банку штраф.

«ФАС однозначно за повышение штрафов в рекламе финансовых услуг»
Замглавы ФАС Карина Таукенова — о регулировании банковского маркетинга, недобросовестной конкуренции на рынке маркетплейсов и механизме сдерживания цен на хлеб

Ранее, 13 января, ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.

Ранее служба признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка и «Яндекс Еды» и выдала компаниям предписание о прекращении нарушения федерального закона «О рекламе».

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