Российские ученые научились делать видимыми невидимые водоросли и организмы

Ученые заставят «выйти из тени» невидимые микроорганизмы. В Институте биологии внутренних вод имени Папанина Российской академии наук разработали новый прибор. Изобретение позволяет получать четкие и хорошо различимые изображения даже оптически прозрачных объектов. Технологию будут использовать для исследования в воде микроорганизмов. Ранее увидеть мельчайший планктон можно было лишь в особые микроскопы. Пробы с микроорганизмами нуждались в долгой и дорогостоящей подготовке.

Сложные и дорогие системы доступны только в больших лабораториях. Новая технология позволит значительно упростить, а заодно и сильно удешевить процесс наблюдений. Для исследований будут использовать специальные камеры из прозрачного пластика, оптически идентичного с водой, что исключит преломление света на границе сред, сообщает телеканал «Известия».

«Подсвечивать» микроорганизмы будет диодная матрица. Система чрезвычайно экономичная, запитать ее можно от обычной батарейки или, например, литиевого аккумулятора. Технология совместима с любыми бинокулярными микроскопами, даже теми, которые по нынешним меркам считают устаревшими. Биологи смогут рассмотреть все мельчайшие детали микропланктона. Технология — развитие изобретения великого русского и советского океанолога Вениамина Григорьевича Богорова.

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