Лавров назвал высказывания администрации США по Украине обнадеживающими

Высказывания администрации президента США Дональда Трампа по Украине обнадеживают. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Новые регионы России», которое опубликовано на сайте МИД РФ.

«Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Дональда Трампа, в целом обнадеживает», — сказал он.

При этом Лавров заявил, что стоит учитывать факт того, что Трамп признал расширение НАТО первопричиной украинского конфликта. Также он указал на слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявлял о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех стран.

Кроме того, Лавров напомнил, что российская сторона выступает за переговорный процесс между государствами.

Ранее в этот день Трамп пообещал хорошие результаты переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Он также выразил надежду на «большой прогресс» в продвижении к завершению украинского конфликта. По словам Трампа, в Саудовской Аравии запланированы «различные переговоры».