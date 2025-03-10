Нити судьбы: гороскоп на 10–16 марта по знакам зодиака

Каждый человек, веря или не веря, периодически всё-таки проверяет свой гороскоп. На второй неделе марта, с 10-го по 16-е число, важно будет учитывать и другие факторы, связанные со звездами. Так, 14 марта можно будет наблюдать за полным лунным затмением, которое откроет коридор затмений. Сразу вслед за этим начнется период ретроградного движения Меркурия. Подробнее о гороскопе на неделю 10–16 марта для каждого знака, а также о влиянии других космических событий на нашу жизнь — в материале «Известий».

Гороскоп на 10–16 марта для всех знаков зодиака

Овен

Первая половина недели — идеальное время для активной интеллектуальной и творческой деятельности. Нужно осваивать новые технологии, обучаться, участвовать в различных проектах. Можно участвовать в игровых видах спорта, заняться привлечением инвесторов. Время также удачно для смены имиджа, можно привнести в образ изюминку, которую давно хотелось попробовать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вторая половина недели — время спокойствия и расслабления. Это время стоит провести наедине с собой, выехать на природу, заняться медитацией.

Телец

Начало недели для Тельцов может ознаменовать получение ответов на волнующие их вопросы. Вместе с этим может в целом возрасти интерес к каким-то тайнам и загадкам, включая чтение или просмотр детективов. Важно не забывать о духовных практиках для контроля эмоций. Отдельное внимание стоит уделить здоровью — заняться лечением внутренних органов, нервной системы. Во второй половине недели возможны приятные сюрпризы или даже исполнение желаний. Хорошо будет провести время с друзьями и близкими.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов может возникнуть желание получить новые впечатления, например, через путешествие. В целом 10–16 марта будут ознаменованы повышением амбиций и желанием большей свободы. Возможны новые знакомства с людьми со схожими интересами, идеями и мышлением. Важно обратить внимание, что перед каким-либо новым проектом стоит посоветоваться с экспертами. Отношения с родителями также улучшатся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В целом не стоит перенапрягаться. Если нет возможности взять отпуск, то стоит хотя бы не работать сверхурочно. Важно давать себе достаточно времени на отдых, питание и восстановление сил.

Рак

Неделя будет акцентирована на работе, бизнесе, деловой деятельности. Возможно получить кредит или выплату. Энергии и боевого духа Раков хватит для того, чтобы работа шла вверх. При этом нужно иметь перед собой четкие цели, для достижения которых не стоит давить на других, лучше воспользоваться дипломатией. Неделя станет идеальным временем для получения новых знаний: учеба будет идти в удовольствие.

Лев

Неделя 10–16 марта будет удачной для делового или международного сотрудничества и проектов. Возможны также победы в конкурсах или же в суде. Любопытство будет толкать Львов к получению большей информации и знаний. Перемены могут произойти в личной жизни, в частности в вопросе брака. При этом стоит контролировать желание острых ощущений, однако стоит избегать экстремальных ситуаций. Изнурительную работу лучше отложить, а вместо этого уделить время уходовым процедурам и здоровью. Можно посетить выставку или концерт.

Девы

Неделя подойдет для занятий, требующих много внимания и концентрации. Однако не стоит рассказывать о своих планах и идеях, их могут выдать за свои. Важно уделить время близким. В финансовой сфере также могут быть улучшения — вернется долг или будет выплата. Возможны приливы сексуальной энергии, возрождение любви и новый взгляд на партнера. В конце недели лучше не тратить деньги и не покупать что-то крупное — товар может оказаться бракованным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Весы

Для представителей знака Весы, которые еще не нашли вторую половинку, важно больше появляться на людях: ходить на концерты, выставки, посещать вечеринки или свадьбы. Те, кто состоит в отношениях или браке, заметят, что на этой неделе они улучшатся. Можно заняться приведением в порядок дома или офиса, позаботиться о здоровье, заняться спортом или внедрять полезные привычки.

Скорпион

Стоит обратить внимание на распорядок дня, возможно, его нужно проанализировать и скорректировать, чтобы успевать намного больше, а также сделать его более организованным. Эти изменения положительно скажутся на Скорпионах, их здоровье и работе. Важно помнить, что помощь можно получить извне. Может появиться желание проявить творческие способности. Можно посетить вечеринки, концерты и другие мероприятия.

Стрелец

Стрельцам стоит посвятить всё свободное время творчеству, потенциал может раскрыться в полном объеме. Это может быть новое увлечение, связанное с искусством. На этой неделе также возможно разрешение волнующих вопросов. Время идеально подойдет для отдыха с любимым человеком — можно посетить концерт, выставку или вечеринку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ближе к концу недели может появиться желание провести время дома или с семьей, особое удовольствие принесет общение с детьми.

Козерог

Начало недели у Козерогов будет ознаменовано благоприятным временем для семьи. Тем, у кого есть нерешенные вопросы (наследство, ремонт, крупная покупка), стоит обсудить их, ведь звезды помогут найти нужные слова, и всё закончится благоприятно. Важной темой для разговора может стать вопрос обустройства квартиры и ее дизайн. При этом не стоит экономить. Если сделать подарки близким — добро вернется обратно, а дела с недвижимостью или арендой увенчаются успехом.

Время также может оказаться идеальным для обучения и общения. Тем, кто не ладит с соседом, можно начать предпринимать шаги к восстановлению хороших соседских отношений.

Водолей

Представителям этого знака стоит заняться решением вопросов, связанных с документами. Они не столкнутся с бюрократией и не потеряют драгоценное время. На этой неделе также возможны встречи с друзьями, путешествия или загородные поездки с родственниками. Время также отлично подойдет для учебы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Во второй половине недели появится возможность улучшить свое финансовое положение или преуспеть в профессиональном плане. Удача больше благоволит работающим в сфере торговли или же в СМИ.

Рыбы

В первой половине недели возможно улучшение материального положения. Стоит обратить внимание на акции и скидки в магазинах, благодаря которым удастся принять взвешенное решение о покупке.

Помимо вопроса финансов, можно также увеличить и энергетический потенциал. Рыбам стоит заняться физическими нагрузками или сходить в зал, начать диету или посетить в сауну. При этом важно отдыхать. Возможно, появится желание поэкспериментировать со внешностью.

Влияние астрономических событий на человека 10–16 марта

Определенные события, по мнению астрологов, могут также влиять на жизнь человека. Так, 14 марта пройдет полное лунное затмение, которое открывает коридор затмений.

Это астрономическое явление, как считается, несет в себе множество проблем и бед, оказывает больше влияния на эмоциональную сферу. В результате человек становится более сентиментальным. Возможно и обострение конфликтов.

Фото: Global Look Press/AntÃƒÂ´Nio Machado

Во время лунного затмения лучше не общаться с людьми, если отношения и так трудные; не принимать решений о смене карьеры или переезде; не брать и не давать в долг деньги; путешествия лучше перенести; высок риск возникновения травм, поэтому занятия спортом также стоит отложить.

В субботу, 15 марта, начнется ретроградное движение Меркурия, который, как объясняют астрологи, влияет на все аспекты, связанные с коммуникацией, информацией, технологией и путешествиями.

Наибольшее воздействие он окажет на те знаки, что находятся под его управлением — Близнецы и Девы. Для Овнов, Львов и Стрельцов «обратное» движение Меркурия сулит принятие импульсивных решений и недопонимание в общении. Представители знаков Рака, Скорпиона и Рыб могут почувствовать эмоциональную нестабильность. Тельцов и Козерогов могут ждать задержки в деловой сфере. Сложности в коммуникации с технологиями могут возникнуть у Весов и Водолеев.