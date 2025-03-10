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Bild узнала о возможной отмене 3,4 тыс. рейсов из-за забастовки в аэропортах ФРГ
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Bild узнала о возможной отмене 3,4 тыс. рейсов из-за забастовки в аэропортах ФРГ

Bild: около 3,4 тыс. рейсов могут отменить на фоне забастовки в аэропортах ФРГ
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Фото: TASS/FILIP SINGER
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В 13 аэропортах Германии проходит масштабная 24-часовая забастовка, в результате которой могут отменить около 3,4 тыс. рейсов. Об этом 10 марта сообщила газета Bild.

«Около 3,4 тыс. рейсов могут быть отменены, что затронет более полумиллиона пассажиров. Всем рекомендуется заблаговременно проверять статус запланированного рейса», — говорится в материале.

Аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил регулярные рейсы, в аэропорту Франкфурта призвали пассажиров не приходить в терминалы, поскольку подняться на борт они не смогут. Отмечается, что это затронуло 150 тыс. пассажиров и более 1,1 тыс. рейсов.

Аэропорт Мюнхена отменит большую часть, около 820, запланированных рейсов, в Гамбурге спрогнозировали задержки и отмены рейсов — это уже затронуло 284 запланированных с более чем 400 тыс. пассажиров.

Также задержки, переносы и отмены рейсов ожидаются в воздушных гаванях в Северном Рейне — Вестфалии и Штатгарте.

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Накануне Bild сообщила о приостановке работы аэропорта Гамбурга. Уточнялось, что профсоюз Ver.di требует повышения зарплат на 8% или по крайней мере на €350 в месяц, а также увеличения премий и времени дополнительного отпуска.

Ver.di 7 марта призвал сотрудников почти всех немецких аэропортов принять участие в 24-часовой забастовке 10 марта. Его представители предупредили, что пассажирам следует приготовиться к массовым ограничениям на вылет и прилет, включая отмену рейсов.

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