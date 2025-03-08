ЦБ планирует ограничить число банковских карт на одного человека

В России планируют ограничить количество банковских карт на одного человека. Соответствующий проект обсуждают в Центральном банке, сообщает телеканал «Известия». Мера призвана усилить борьбу с дропперством, когда мошенники используют подставные лица для обналичивания украденных средств. Лимит может ограничивать выпуск до пяти карт в одном банке, до 20 карт в нескольких банках. Кроме того, планируется усилить контроль за оформлением счетов на детей до 18 лет. Родителям нужно будет подтвердить свое согласие на выпуск карты для ребенка. По мнению финансовых экспертов, решение Центробанка позволит сократить число мошеннических схем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.