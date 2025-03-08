Российский космонавт принял ключи от МКС

Космонавт Алексей Овчинин стал новым командиром МКС, сообщил «Роскосмос». Госкорпорация показала кадры традиционной церемонии, передает телеканал «Известия». Россиянину передали ключ от станции и ударили в колокол. Овчинин будет отвечать за программу полета и руководить всем экипажем. Ранее россиянин уже принимал командование в 2019 году. К отправке на МКС готовится экипаж Crew-10 с Кириллом Песковым. Россиянин с коллегами прибыл на космодром во Флориде. Пуск ракеты-носителя запланирован на 13 марта.

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