В Берлине при пожаре в многоквартирном доме пострадали 16 человек
В одном из многоквартирных домов в центральной части Берлина произошел пожар, в результате которого 16 человек пострадали. Об этом 8 марта сообщила газета Tagesspiegel.
Уточняется, что возгорание началось в квартире на первом этаже здания. Из 16 пострадавших 15 человек получили легкие травмы, а один — серьезные. Кроме того, как сообщается в Der Spiegel, четверым из пострадавших потребовалась госпитализация.
«По словам представителя пожарной службы, на месте находились 68 сотрудников», — указано в публикации.
6 марта пожар на атомной электростанции «Мааньшань» произошел на юге Тайваня. На место ЧП были направлены пожарные подразделения. Информация о пострадавших неизвестна.