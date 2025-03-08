Выступавшая за СССР гимнастка Чусовитина в 49 лет выиграла этап Кубка мира
Представительница Узбекистана Оксана Чусовитина, которая ранее выступала за сборную СССР, в субботу, 8 марта, одержала победу на соревнованиях в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.
Спортсменка набрала 13,516 балла, выполнив прыжок Цукахара с полтора оборота. Второе место заняла Тея Белак из Словении с результатом 13,366 балла, а третье — ее соотечественница Тьяса Кисселеф, показавшая результат 13,283 балла.
Летом 2021 года Чусовитина объявляла о завершении спортивной карьеры, однако вскоре возобновила участие в соревнованиях. За время спортивной карьеры она стала единственной гимнасткой, которая приняла участие в восьми Олимпийских играх.
23 февраля Чусовитина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, продемонстрировав результат 13,249 балла.