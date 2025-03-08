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NYT заявила о разрушении антироссийского коллективного Запада из-за Трампа

NYT: Трамп преподнес РФ подарок отказом от союзных отношений с Европой
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Отказ президента США Дональда Трампа от союзнических отношений с Европой разрушает идею коллективного Запада, противостоящего России. Об этом 8 марта сообщила американская газета The New York Times.

«Президент Трамп вручил Москве подарок. <...> Теперь у нас будут [отдельная от США] Европа, Россия, Китай и США. Идея [коллективного] Запада стала пустой», — говорится в материале.

Отмечается, что такое положение дел вызывает настоящий шок у европейцев. Теперь, без американской военной мощи, перед их странами будет стоять колоссальная задача по перевооружению.

«Европа оказывается брошенной на произвол судьбы», — отметили в NYT.

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Накануне шведская газета Expressen сообщила, что США намерены прекратить участие в планировании военных учений в Европе. Швеции и другим странам — участницам НАТО придется планировать такие мероприятия без американской стороны или с участием небольшого числа подразделений Штатов, уточняло издание.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил «Известиям» 7 марта, что Европейский союз (ЕС) ни на что не способен без помощи США. В частности, он отметил, что страны объединения не смогут выделить достаточно средств для участия в Североатлантическом альянсе, как того требует Трамп.

Телеканал NBC News сообщил 6 марта, что Трамп рассматривает изменение формата участия США в НАТО. В рамках этого плана США могут отказаться от обязательной защиты союзников в случае нападения на них, если страна не достигнет порога расходов на оборону. Отмечалось, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса.

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