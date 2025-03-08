Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР

Российские военные нанесли ракетный удар по замаскированной позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства США. Кадры боевой работы 8 марта публикует Минобороны РФ.

HIMARS была замаскирована в населенном пункте Новониколаевка.

В результате удара, совершенного расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО с боекомплектом, а также до 10 украинских боевиков.

Военнослужащие группировки войск «Восток» 7 марта уничтожили бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro американского производства на южнодонецком направлении. Военная техника была ликвидирована с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР).