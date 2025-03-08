В Армении зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения в районе Спитака

Власти Армении зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения магнитудой 6–7 в районе Спитака Лорийской области 8 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Нарек Саргсян.

«Самый сильный [афтершок] магнитудой 3,2 зафиксирован в 9 км севернее Спитака. Афтершок силой 2–3 балла ощущался в городах Спитаке, Степанаване и Ванадзоре Лорийской области», — уточнил он в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что, по предварительным данным, в городе Гюмри в результате колебаний произошло обрушение наружного слоя стены ветхого дома. Помимо этого, в Артике с пятого этажа одного их зданий упали два камня.

«Пострадавших на данный момент нет», — добавил Саргсян.

Ранее в тот же день спасательная служба МВД Армении сообщила о землетрясении магнитудой 6–7, зафиксированном в 6 км от Спитака. По данным ведомства, колебания силой 4–6 баллов ощущались в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях, 2–4 балла — в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях.