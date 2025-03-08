Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Воронежской области четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 марта сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны сбили в промежутке с 13:30 до 14:00 мск.

Этим утром в Министерстве обороны сообщили об уничтожении 31 беспилотника над российскими регионами. Над территорией Краснодарского края сбили 26 дронов, над Брянской областью — три, а также по одному беспилотнику над Ленинградской и Ярославской областями.