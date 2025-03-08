В Приморском крае два человека погибли при пожаре в частном доме

В частном доме села Воздвиженка Приморского края 8 марта произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим женщинам и несовершеннолетней. С места происшествия также госпитализировали 12-летнюю девочку с признаками отравления угарным газом.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание вводного кабеля», — говорится в Telegram-канале.

В Москве 6 марта один человек погиб в результате пожара на улице Садовники. Площадь возгорания составила 20 кв. м В ходе тушения также удалось спасти трех человек.