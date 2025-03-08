Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле выразили глубокую озабоченность ситуацией в Сирии
Мир
Маск указал на желание элиты Украины и части Запада продолжать конфликт
Мир
СМИ узнали о работе советников Трампа над смягчением санкций против РФ
Общество
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 14 годам колонии
Мир
Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии
Общество
Блогера Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля
Наука и техника
В России придумали ИИ-ассистента для кардиохирургов
Мир
СМИ сообщили об отказе Азербайджана в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Авто
Потери бюджета из-за локализации такси оценили в 350 млрд рублей
Общество
Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей к владельцам танкеров «Волгонефть»
Экономика
МСП-производители в сфере робототехники смогут получить льготные кредиты
Мир
Лавров назвал высказывания администрации США по Украине обнадеживающими
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова
Мир
СМИ сообщили о планах Джорджеску оспорить запрет на участие в президентских выборах
Армия
Потери ВСУ в Курской области превысили 66 тыс. человек
Страна
Сборы блокбастера «Красный шелк» превысили 500 млн рублей
Армия
Российские военные нанесли удар дроном по укрытию боевиков ВСУ в Курской области

В Приморском крае два человека погибли при пожаре в частном доме

0
EN
Фото: прокуратура Приморского края
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В частном доме села Воздвиженка Приморского края 8 марта произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим женщинам и несовершеннолетней. С места происшествия также госпитализировали 12-летнюю девочку с признаками отравления угарным газом.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание вводного кабеля», — говорится в Telegram-канале.

В Москве 6 марта один человек погиб в результате пожара на улице Садовники. Площадь возгорания составила 20 кв. м В ходе тушения также удалось спасти трех человек.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025