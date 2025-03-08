ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 8 марта сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, армия России поразила цеха производства, склады хранения и пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах. Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции армия РФ уничтожила 32 595 единиц автомобильной техники противника.

В этот же день в Минобороны сообщили, что расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотников и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве указали, что в ходе выполнения ими боевых задач применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение.