Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор. Об этом 8 марта сообщило агентство Yonhap.

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность многим гражданам, которые оказали поддержку, <...> а также нашим будущим поколениям», — написал глава республики в заявлении, опубликованном командой юристов.

Президент также выразил надежду на освобождение людей, которых задержали из-за его ареста.

Днем в этот день сообщалось, что южнокорейская прокуратура приняла решение освободить Юн Сок Ёля из-под стражи.

Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.

Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.