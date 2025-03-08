Телеведущего и юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве. Об этом 8 марта сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что у артиста ухудшилось состояние здоровья утром, когда он находился дома, в центре столицы.

«Близкие вызвали медиков», — говорится в публикации.

В феврале прошлого года Петросяну вызвали бригаду скорой помощи, которая экстренно доставила его в больницу. Позже, 21 февраля, артиста выписали из медучреждения. По словам юмориста, он сломал руку, поскользнувшись на льду.