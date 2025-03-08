Вильфанд спрогнозировал сильный ветер и снег в шести регионах России

В шести регионах России 8 и 9 марта ожидаются снег и сильный ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень резкий раздел воздушных масс в выходные дни проходит восточнее от Волги, в Приволжском федеральном округе. И это приводит к тому, что прогнозируются сложные условия, в Башкортостане в субботу ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица, в Удмуртии в субботу и воскресенье — сильный снег, метель, ветер 14–19 м/с, на дорогах накат и гололедица», — рассказал он 8 марта в беседе с ТАСС.

Эксперт также подчеркнул, что в Новороссийске скорость ветра превысит 20 м/с, а в Республике Алтай порывы могут достигать 25–28 м/с.

Кроме того, в Мурманской и Архангельской областях 8 марта ожидаются снегопады, а в Пермском крае также прогнозируется сильный снег.

В Гидрометцентре сообщили 8 марта, что переменная облачность, без осадков и до +10 градусов ожидают жителей столичного региона в этот день. Синоптики спрогнозировали западный ветер со скоростью 4–9 м/c. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.