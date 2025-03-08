Собянин рассказал о новых функциях ЭМК

Сервис «Электронная медицинская карта» (ЭМК) постоянно совершенствуется. В 2024 году он пополнился новыми удобными функциями, которые сделают взаимодействие с системой ещё более комфортным и эффективным. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«За пять лет сервисом воспользовались больше миллиарда раз. Доступ к электронной медкарте уже получил каждый второй житель столицы», — подчеркнул градоначальник.

Теперь пользователи могут видеть назначения и результаты обследований в режиме реального времени благодаря разделу «Мои госпитализации».

Для родителей появилась возможность наблюдать за новорождёнными в детской реанимации через видеотрансляцию. Это круглосуточный доступ к важной информации о состоянии ребёнка.

Ещё одна полезная функция — история заказов льготного питания в разделе «Моя молочная кухня». Родители смогут отслеживать заказы и получать необходимые продукты вовремя.

Кроме того, сервис теперь позволяет вносить данные о своём здоровье с помощью голоса и фотографий. Это особенно удобно для людей с ограниченными возможностями или тех, кто предпочитает использовать современные технологии.

В ЭМК можно увидеть результаты анализов, протоколы осмотров, историю вакцинации и диспансеризации, выписанные рецепты, больничные листы и многие другие важные данные.