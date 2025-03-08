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Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19

NYT: суд в США постановил взыскать с властей Китая $24 млрд из-за COVID-19
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Федеральный суд американского штата Миссури постановил взыскать с Китая $24 млрд за сокрытие данных о коронавирусе (COVID-19). Об этом 7 марта сообщила газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что местные чиновники пообещали взыскать средства путем ареста активов КНР. Китайские чиновники, в свою очередь, выразили несогласие с решением суда.

Иск был подан генпрокурором штата Миссури Эндрю Бейли в апреле 2020 года. Согласно тексту, в первые месяцы пандемии правительство КНР скрывало информацию о существовании и распространении коронавируса. Впоследствии властей обвиняли в прекращении поставок средств индивидуальной защиты по всему миру.

Представители китайской стороны не принимали участия в судебном процессе. После выдвижения обвинений в 2020 году в МИД Китая назвали данный иск издевательством над судопроизводством, уточняет «Газета.Ru».

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Американские конгрессмены 2 декабря опубликовали доклад по итогам трехлетнего расследования пандемии коронавируса, в котором говорится, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение. По данным отчета, весомость фактов всё больше подтверждает гипотезу об утечке вируса из лаборатории в результате несчастного случая.

По итогу перечисленных аргументов Штаты обвинили правительство КНР, агентства американских властей и некоторых членов международного сообщества в стремлении скрыть факты происхождения коронавируса, вызвавшего пандемию.

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