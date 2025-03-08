Министр культуры Сербии сообщил об оскорблениях со стороны нападавшего

Министр культуры Сербии Никола Селакович, на которого в центре Белграда напал неизвестный мужчина, заявил 8 марта, что тот выкрикивал претензии и оскорбления на политической почве.

Он уточнил, что инцидент произошел около 21:35 (23:35 мск). Селакович рассказал, что направлялся от квартиры, где живет с семьей, к родителям.

«Человек за спиной выкрикивал, оскорблял, говорил, что всех нас, членов Сербской прогрессивной партии, посадит на кол, высказывал вульгарные и непристойные вещи. Подошел ко мне сзади, а когда я обернулся и начал разговаривать с ним, он меня ударил и сбежал», — заявил он в эфире телеканала РТС.

О нападении на министра культуры Сербии стало известно 7 марта. Президент республики Александр Вучич заявил, что протестующие в очередной раз показали, что на самом деле думают не о демократии в стране, и продемонстрировали свое истинное отношение к людям, которые размышляют иначе, чем они.