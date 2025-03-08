Председатель Народного совета Туркмении заявил о готовности поставлять газ в ЕС

Туркмения готова начать поставки природного газа в Европейский союз (ЕС). Об этом 7 марта заявил бывший президент республики и председатель Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, сотрудничество между сторонами будет взаимовыгодным. Бердымухамедов добавил, что ЕС нуждается в стабильных поставках энергоресурсов в значительных объемах для стимулирования экономического роста.

«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий — реализация транскаспийского маршрута», — сказал он телеканалу Euronews. Содержание его речи публикует официальная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

«Газпром» 1 января 2025 года сообщил о приостановке поставок российского газа в ЕС через Украину. По этому маршруту в Европу шло 50% российского экспорта газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что это будет иметь радикальные последствия для Евросоюза, но не для России.

В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который действовал до конца 2024-го. Российский лидер Владимир Путин позже указал, что Москва не отказывается от транзита газа через украинскую территорию.