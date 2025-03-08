Власти Лондона выкупили недвижимость на £140 млн для переселения бездомных

Коллектив органов местного самоуправления в Лондоне — советы Лондона — выкупили недвижимость на £140 млн (более $180,7 млн), чтобы переселить бездомных людей из города. Об этом 8 марта сообщила газета The Guardian.

В результате анализа данных издание узнало, что более 10 столичных советов с 2017 года приобрели не менее 850 объектов недвижимости в английских городах и поселках. Дома принадлежат либо советам, либо компаниям, которыми органы частично или полностью владеют. При этом уточняется, что большинство домов находятся в неблагополучных районах на юго-востоке и востоке Англии.

Однако, как уточнила The Guardian, в минувшем году советы выкупили некоторое количество недвижимости в Мидлендсе и разработали планы по покупке большего числа участков на северо-востоке Англии.

Отмечается, что помещения используются для размещения бездомных людей и семей как временно в качестве экстренного жилья, так и постоянно в частных арендованных домах.

«Выселение за пределы своих районов заставляет некоторых из наших наиболее уязвимых семей лишаться необходимой поддержки и разрушает жизни детей, которые вынуждены часами добираться до школы», — заявила член парламента от Лейбористской партии, председатель парламентского комитета по вопросам жилья, общин и местного самоуправления Флоренс Эшаломи.

Президент США Дональд Трамп 5 марта дал распоряжение мэру Вашингтона Мюриэль Боузер убрать все лагеря бездомных в городе, в частности — именно находящиеся у зданий американского Госдепа и Белого дома. Он подчеркнул, что столица должна стать «чистой и безопасной».