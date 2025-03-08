Пленный военный ВСУ рассказал об освоении в ФРГ пулемета лишь в теории

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Котеленец рассказал о своем обучении в Германии, где он изучал использование пулемета Browning только в теории. Видео распространило 8 марта Минобороны РФ.

Котеленец сообщил, что его насильно мобилизовали, после формирования бригады он проходил подготовку в ФРГ.

«В Германии подготовка дала знание Browning: что это такое, что за пулемет, понятие пулемета. Browning не было, дали турецкий», — отметил военнопленный.

По его словам, среди мобилизованных практически не было молодежи.

«Молодежи практически не было, а все такие доходяги. У меня тоже [больная] спина, давление: броник надел, с автоматом пробежал — задыхался», — заявил он.

Также Котеленец рассказал о том, как оказался в плену у российских военнослужащих. Он пояснил, что вместе с напарником, пытаясь добежать до позиций, попали под обстрел дронов и минометов.

Обратно возвращаться не было смысла, потому что опознавательных знаков и рации не было. <…> Мы туда не добежали, решили побежать в убежище, ну, куда-то, в какой-то погреб. Мы побежали назад, прибежали, забежали во двор, а там ваши», — добавил Котеленец.

В конце февраля пленный боевик ВСУ Александр Чумак сообщил о насильственной мобилизации в стране. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) активно «вылавливают» мужчин на улице.