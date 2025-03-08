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FT узнала о возобновлении США переговоров о доступе к минеральным ресурсам Конго

FT: США возобновили переговоры о доступе к минеральным ресурсам Конго
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Фото: Global Look Press/Tshekiso Tebalo
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США возобновили переговоры с представителями Демократической Республики Конго (ДРК) о предоставлении доступа к ее минеральным ресурсам. Об этом 8 марта сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно публичным источникам, ДР Конго обладает огромным запасом меди, кобальта и урана.

«Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерств в этом секторе, которые соответствуют программе администрации [американского президента Дональда] Трампа «Америка прежде всего», — уточнил неназванный представитель Госдепартамента США.

По его словам, двустороннее партнерство поспособствует укреплению экономики как Соединенных Штатов, так и ДРК, а также созданию высококвалифицированных рабочих мест и интеграции республики в глобальные и региональные цепочки поставок.

Ожидается, что в случае позволения американским компаниям добывать редкоземельные металлы на территории республики Вашингтон начнет подготовку и оснащение армии ДРК, уточняет «Газета.Ru».

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Обострение обстановки в ДР Конго произошло после разрыва правительством дипломатических отношений с Руандой 26 января. Кроме того, страна была обвинена в поддержке повстанцев, начавших наступление на город Гома.

Конголезская повстанческая коалиция «Альянса реки Конго» (AFC), включающая в себя группировку М23 («Движение 23 марта»), 22 февраля заявила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на востоке ДРК. При этом повстанцы подчеркнули, что оставляют за собой право на защиту мирных жителей.

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