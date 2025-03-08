СМИ заявили о начале давления на РФ со стороны США после слов Трампа о санкциях
Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать небольшое давление на Россию. Об этом 7 марта сообщило интернет-издание The Hill.
Как напомнило СМИ, Трамп заявил, что он рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин в отношении России.
Президент США пригрозил введением ограничений за несколько дней до встречи американской делегации с украинской стороной в Саудовской Аравии, уточняет «Газета.Ru».
6 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты будут готовы «пойти ва-банк» и ввести новые санкции в отношении российской энергетической отрасли ради завершения конфликта на Украине. По его словам, это может помочь добиться максимального эффекта за короткое время.