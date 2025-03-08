Число погибших при наводнении в Аргентине увеличилось до 10 человек
В результате наводнения в портовой провинции Буэнос-Айреса Баия-Бланке погибли 10 человек. Об этом 8 марта сообщила газета La Nacion.
Личности погибших еще не установили, власти не исключили вероятность увеличения числа жертв. По данным издания, в результате шторма выпало более 400 мм осадков, затоплена значительная часть города.
Мэр Баия-Бланке Федерико Сусбьельес в соцсети X (бывш. Twitter) подтвердил, что ситуация является критической. По его словам, из затопленных территорий эвакуировали более 1 тыс. человек.
«С самого начала этой трагедии мы работаем совместно с муниципальной техникой и ресурсами армии, пожарных, полиции Буэнос-Айреса, гражданской обороны и военно-морской префектуры, чтобы иметь возможность добраться до каждого пострадавшего», — уточнил он в опубликованном видеообращении.
В свою очередь, министр экономики Луис Капуто сообщил, что на устранение ущерба направили 10 млрд песо.
Правительства Аргентины и провинции объявили о проведении спасательной операции для оказания помощи пострадавшим накануне, сообщало агентство Reuters. Местные СМИ уточняли, что проливные дожди смывают автомобили, валят деревья, а также способствуют отключению электричества. По данным метеорологов, ожидается удар нового штормового фронта.