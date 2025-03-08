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СМИ узнали об отъезде с Украины занимавшихся данными спутников специалистов

The Time: западные специалисты, обрабатывавшие данные со спутников, покинули Украину
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Западные специалисты, которые занимались обработкой данных со спутников для Киева, покинули Украину. Об этом 8 марта сообщила газета The Time со ссылкой на источники.

«Группа западных «партнеров», которые помогали получать и обрабатывать спутниковую разведывательную информацию в военном штабе в Киеве, уехала», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что на территории страны из западных специалистов «никого не осталось», однако конкретизировать отказался.

Отмечается, что некоторые европейские разведывательные агентства поспешили помочь заполнить пробел, но для развертывания их систем потребуется время. Издание уточняет, что «вряд ли они смогут компенсировать возможности американской разведки в ближайшее время».

Национальное агентство геопространственной разведки США подтвердило отключение Украине доступа к коммерческим спутниковым снимкам, приобретенным на финансы американского правительства, передает газета The Washington Post. Согласно заявлению, решение было принято «в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины» и является временным.

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Журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрик 5 марта сообщил, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф подтвердил решение Вашингтона на какое-то время приостановить сотрудничество с Киевом по передаче разведданных. В свою очередь, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что страна уже занимается поиском альтернативных источников получения разведывательной информации.

На фоне приостановки американо-украинского сотрудничества по разведданным, как сообщала 6 марта газета The Daily Mail, крылатые ракеты британского производства Storm Shadow утратили свою эффективность для Вооруженных сил Украины. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, эффективность теряют и реактивные системы залпового огня HIMARS.

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