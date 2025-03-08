Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта

Китай с 20 марта вводит дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары. Об этом сообщили в министерстве финансов КНР.

«С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары», — приводит 8 марта заявление ведомства South China Morning Post.

Тариф в размере 100% будет применяться к рапсовому маслу, жмыху и гороху, в то время как 25-процентная пошлина коснется канадских морепродуктов и свинины.

По информации ведомства, действия Канады нарушают правила Всемирной торговой организации, являются ярким примером протекционизма, дискриминационными мерами в отношении Китая и наносят значительный ущерб законным правам и интересам страны.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении с 4 марта тарифов против Мексики, Канады и Китая остается в силе. Он уточнил, что Китай также будет обложен дополнительным тарифом в 10% с этой даты. Ранее в том же месяце Трамп заявлял, что будут введены пошлины в размере 25% на ввозимые в США сталь и алюминий. Такие пошлины были введены на продукты тех стран, которые ранее ввели ответные ограничения для американской продукции.