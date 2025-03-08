Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров

США хотят изолировать Украину от Европы на время переговоров по урегулированию конфликта. Об этом 7 марта заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Так он рассуждал, почему площадкой для переговоров был выбран Эр-Рияд, а не Париж или Рамштайн. Эксперт подчеркнул, что в таком случае украинская сторона находилась бы в тесном контакте с европейцами, которые, по его словам, будут давить на Вашингтон.

Меркурис подчеркнул, что Украина всегда передает Европе содержание бесед, в том числе секретных. Целью этого он назвал формирование совместной позиции.

«Им нужно изолировать украинцев и показать, что у США подавляющее преимущество, чтобы провести переговоры. <…> Они избавились от европейцев и изолировали украинцев, это уже говорит о важности грядущих переговоров», — сказал эксперт в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил 7 марта, что примет участие в переговорах с Украиной, которые запланированы в Саудовской Аравии на следующей неделе. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать во встрече, сообщил телеканал Fox News.