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Похороны маршала Шапошникова

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Фото: ТАСС/Федор Кислов
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28 марта в 16 ч. 30 мин. в Москве на Красной площади состоятся похороны маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, старейшего военного руководителя и строителя Вооруженных сил СССР, сообщает газета «Известия». Траурное шествие возглавят Сталин и Молотов.

«Армия и флот Советского Союза склоняют свои боевые знамена перед гробом Шапошникова и отдают честь одному из выдающихся полководцев Красной армии», — говорится в приказе главнокомандующего, который публикует издание.

До Великой Победы оставалось ровно 42 дня.

В час погребения маршала Советского Союза Шапошникова умершему отдадут последнюю воинскую почесть салютом в 24 артиллерийских залпа из 124 орудий.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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