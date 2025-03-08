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Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае

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Фото: прокуратура Приморского края
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В Приморском крае мужчина бросил «коктейли Молотова» на территорию огороженной автостоянки. Об этом 8 марта сообщила прокуратура региона.

«Предварительно установлено, что в ночное время 7 марта 2025 года мужчина забросил на огороженную территорию автостоянки на улице Ватутина в городе Артем две бутылки с зажигательной смесью», — указано в Telegram-канале ведомства.

В результате инцидента загорелись ворота стоянки. Также одна из бутылок попала в припаркованный автомобиль, но не воспламенилась.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»). Прокуратура Артема контролирует ее ход и результаты.

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В конце февраля мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство, в результате происшествия никто не пострадал. Цели злоумышленника остаются неизвестными, его задержали. По данному факту следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело.

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