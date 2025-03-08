Медведев в поздравлении с 8 Марта отметил талант женщин делать жизнь ярче

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил их талант делать жизнь ярче.

«Мы всегда связываем с этим праздником самые светлые чувства. Именно женщины обладают удивительным талантом делать нашу жизнь ярче и счастливее, помогают сохранить в ней любовь и согласие», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что женщины демонстрируют успех в работе, а в домашней обстановке способны создавать атмосферу добра и гармонии. Зампред Совбеза РФ призвал россиянок дарить душевную щедрость, тепло и заботу своим родным, близким и коллегам.

Медведев пожелал женской части населения России много поводов для улыбок и радости, продолжительного весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Также 8 марта президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. В послании глава государства отметил, что они способны успевать всё: добиваются успехов в самых разных сферах деятельности, окружают детей заботой и вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, стремление достичь большего и стать лучше, быть настоящими защитниками. Он подчеркнул, что многое в жизни держится на талантах, творческой энергии, любви и предельной ответственности женщин.