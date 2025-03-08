В Торонто 12 человек пострадали в результате стрельбы в пабе
В канадском пабе в Торонто, произошла стрельба, в результате которой 12 человек получили ранения. Об этом 7 марта сообщил телеканал CBC News.
Уточняется, что инцидент произошел в этот же день.
«По данным полиции Торонто, в результате стрельбы в пабе недалеко от центра города Скарборо пострадали 12 человек», — говорится в публикации.
Согласно данным телеканала, подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия на автомобиле.
7 марта в студии звукозаписи The Room Восточного Голливуда произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Мужчину доставили в местную больницу. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия.