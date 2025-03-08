Губернатор сообщил о поврежденном обломками БПЛА резервуаре НПЗ в Ленобласти
Обломки перехваченного силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника повредили один из резервуаров нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Киришском районе Ленинградской области, сообщил 8 марта губернатор Александр Дрозденко.
«При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы», ― заявил глава региона в Telegram-канале.
Также губернатор отметил, что на подлете к НПЗ был сбит еще один дрон.
Дрозденко подчеркнул, что жертв в результате попытки атаки беспилотной авиации нет.
Также в этот день Минобороны России сообщило, что силы ПВО перехватили 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России, в том числе над Ленинградской областью.