МВД переобъявило в розыск экс-участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) переобъявлен в розыск по делу о реабилитации нацизма. Об этом свидетельствует карточка из базы розыска МВД России.

«Розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ», — отмечается на сайте ведомства.

В первый раз Аскеров был объявлен в розыск 11 мая 2022 года.

Уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) в отношении Аскерова возбудили 27 апреля того же года. Установлено, что он опубликовал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложную информацию, порочащую имя российского полководца и защитника Отечества маршала СССР Георгия Жукова. Запись появилась не позже 6 апреля, отметили в Следственном комитете (СК) России. В мае Аскерова заочно арестовали.

В реестр иноагентов журналист был внесен в декабре 2022-го. В январе 2025 года Аскерова внесли в перечень террористов и экстремистов.