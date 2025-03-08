Ограничения на работу аэропортов Ярославля, Владикавказа и Грозного сняты

Временные ограничения на работу аэропортов Ярославля, Владикавказа и Грозного были сняты. Об этом 8 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 07:08 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — заявил спикер в Telegram-канале.

Кроме того, в 7:18 мск был снят ограничительный режим работы аэропорта Ярославля (Туношна), добавил Кореняко.

Незадолго до этого были сняты ограничения на работу аэропорта Саратова.