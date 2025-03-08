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Врач назвал причины «омоложения» заболеваний суставов

Врач Репетюк: «омоложение» заболеваний суставов — тревожная тенденция
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Основной причиной того, что с жалобами на проблемы с суставами обращаются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, является малоподвижный образ жизни. Об этом в субботу, 8 марта, рассказал кандидат медицинский наук, травматолог, врач по спортивной медицине, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк в беседе с «Газетой.Ru».

«Омоложение заболеваний суставов — тревожная тенденция, связанная с образом жизни, питанием и современными нагрузками на организм», — сообщил врач.

Репетюк пояснил, что в результате суставы не получают достаточной нагрузки, из-за чего хрящевые ткани теряют эластичность и изнашиваются быстрее.

С другой стороны, занятия спортом также могут привести к негативным последствиям, уточнил врач. По словам Репетюка, неправильное выполнение упражнений или резкое увеличение нагрузки приводит к тому, что неадаптированные суставы изнашиваются.

В заключение травматолог порекомендовал россиянам следить за питанием, вести активный образ жизни и поддерживать уровень коллагена в организме. Кроме того, он посоветовал своевременно обратиться к специалисту при дискомфорте в суставах, чтобы избежать серьезных последствий.

Врач рассказал о влиянии магнитных бурь и изменений в атмосфере на суставы

Накануне, 28 февраля, врач травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов рассказал «Известиям» о влиянии магнитных бурь и перепадов атмосферного давления на опорно-двигательный аппарат. Он отметил, что все звенья нашего организма, включая опорно-двигательный аппарат, питаются кровью. Ее вязкость может повышаться из-за магнитных бурь, которые в свою очередь связаны с повышенной солнечной активностью.

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