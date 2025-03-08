Психолог рассказала о тонкостях обсуждения с супругом алиментов

Процесс развода может привести к страху за будущее и серьезным разногласиям с бывшим партнером. О способах наладить совместный диалог семейный психолог Ольга Буянова рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Она отметила, что от порядочности и ответственности мужчины зависит то, будет он добросовестно выплачивать алименты или нет.

«Он может думать о бывшей жене что угодно, но четко понимать, что ребенок здесь ни при чем. Если же взрослый мужчина этого не понимает и отказывается нести ответственность, значит, его развитие остановилось в подростковом возрасте. Либо он получил плохое воспитание», — сообщила психолог.

Эксперт предупредила, что если бывший муж отказывается выполнять свои обязательства по алиментам, то ни в коем случае не стоит делать резкие заявления, поскольку эмоциональная реакция лишь растратит впустую ценную энергию.

«Часто мамы, вместо того чтобы поддержать статус отца, ругают их, обвиняют в присутствии детей, не пускают к ним. Сначала мужчины борются, в том числе и манипулируя иногда единственным, на их взгляд, средством — деньгами. Если наступает момент, когда они понимают, что всё бесполезно и они никогда не получат то, чего хотят, они просто перестают что-либо делать», — объяснила эту особенность поведения эксперт.

В случае если женщина поддержит отца, бывшие супруги исправят ситуацию и конфликт будет исчерпан.

Также важно разделять собственные и родительские чувства к бывшему супругу, а также различать эмоции и объективные факты. Следует выбрать подходящее место для такого трудного разговора. Ни в коем случае нельзя обсуждать эту тему в присутствии детей.

«Прежде чем начать разговор, определите ясные и конкретные цели, которых вы хотите достичь. Определите необходимую сумму алиментов и приведите аргументы, подтверждающие вашу позицию. Будьте готовы к компромиссам и гибким решениям, чтобы найти наилучший вариант для всех сторон», — посоветовала Ольга Буянова.

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