В аэропортах Пулково и Ярославля ввели временные ограничения на выпуск самолетов

В аэропортах Пулково и Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в субботу, 8 марта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропортах Пулково, Ярославль», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Позднее пресс-секретарь ФАВТ проинформировал, что ограничения в петербургском аэропорту Пулково были сняты.

«В петербургском аэропорту Пулково в 6:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — объявил Кореняко.

В этот день были сняты временные ограничения на работу аэропорта Саратова. Как указал Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.