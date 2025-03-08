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Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют рейсы

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
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В аэропортах Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют воздушные суда (ВС). Об этом в субботу, 8 марта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Уточняется, что ограничения были введены в 03:13 мск в целях обеспечения безопасности.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день сообщалось, что на работу аэропорта Саратова ввели временные ограничения. После они были сняты. Как указал Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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