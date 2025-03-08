Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле выразили глубокую озабоченность ситуацией в Сирии
Мир
Маск указал на желание элиты Украины и части Запада продолжать конфликт
Мир
СМИ узнали о работе советников Трампа над смягчением санкций против РФ
Общество
В ДНР наемника из США заочно приговорили к 14 годам колонии
Мир
Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии
Общество
Блогера Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля
Наука и техника
В России придумали ИИ-ассистента для кардиохирургов
Мир
СМИ сообщили об отказе Азербайджана в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Авто
Потери бюджета из-за локализации такси оценили в 350 млрд рублей
Общество
Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей к владельцам танкеров «Волгонефть»
Экономика
МСП-производители в сфере робототехники смогут получить льготные кредиты
Мир
Лавров назвал высказывания администрации США по Украине обнадеживающими
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова
Мир
СМИ сообщили о планах Джорджеску оспорить запрет на участие в президентских выборах
Армия
Потери ВСУ в Курской области превысили 66 тыс. человек
Страна
Сборы блокбастера «Красный шелк» превысили 500 млн рублей
Армия
Российские военные нанесли удар дроном по укрытию боевиков ВСУ в Курской области

Не менее 42% россиянок сталкивалась с буллингом из-за внешности

Исследование «Где мои дети»: 42% россиянок сталкивалась с буллингом из-за внешности
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С буллингом из-за внешности сталкивались не менее 25% россиянок в подростковом возрасте и еще 17% — в детстве. Это следует в субботу, 8 марта, из исследования компании «Где мои дети».

При этом, как утверждает издание «Газета.Ru», которое ознакомилось с результатами этого исследования, 28% респондентов не сталкивались с буллингом лично, но были свидетелями травли, а 30% не встречали буллинг в своей жизни никогда.

«Среди наиболее частых причин травли оказались: вес и фигура — 51%; стиль одежды — 42%; черты лица (глаза, нос, губы и т.д.) — 37%. Реже причиной насмешек становились рост (13%), состояние кожи (11%) и волос (10%)», — говорится в исследовании.

«Его пинали и роняли»: как травля в школе на Урале обернулась уголовным делом
Педагогов учебного заведения заподозрили в халатности

Ранее, 21 января, «Известия» ознакомились с исследованием аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), где сообщалось о том, что две трети опрошенных россиян (63%) столкнулись с оскорблениями и грубостью в интернете. Отмечалось, что чаще других объектами оскорблений становятся мужчины (67% против 60% женщин), а также молодые россияне до 24 лет (76%), которые активнее других вовлечены в дискуссии или споры в интернете.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025