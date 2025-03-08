Не менее 42% россиянок сталкивалась с буллингом из-за внешности

С буллингом из-за внешности сталкивались не менее 25% россиянок в подростковом возрасте и еще 17% — в детстве. Это следует в субботу, 8 марта, из исследования компании «Где мои дети».

При этом, как утверждает издание «Газета.Ru», которое ознакомилось с результатами этого исследования, 28% респондентов не сталкивались с буллингом лично, но были свидетелями травли, а 30% не встречали буллинг в своей жизни никогда.

«Среди наиболее частых причин травли оказались: вес и фигура — 51%; стиль одежды — 42%; черты лица (глаза, нос, губы и т.д.) — 37%. Реже причиной насмешек становились рост (13%), состояние кожи (11%) и волос (10%)», — говорится в исследовании.

Ранее, 21 января, «Известия» ознакомились с исследованием аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), где сообщалось о том, что две трети опрошенных россиян (63%) столкнулись с оскорблениями и грубостью в интернете. Отмечалось, что чаще других объектами оскорблений становятся мужчины (67% против 60% женщин), а также молодые россияне до 24 лет (76%), которые активнее других вовлечены в дискуссии или споры в интернете.