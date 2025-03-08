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Исследование выявило характерные черты российских бизнесвумен

Модульбанк: 26% российских предпринимательниц занимаются онлайн-продажами
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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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Предпринимательницы из России имеют ряд характерных черт, объединить которые в один портрет помогло исследование Flowwow и Модульбанка. Об этом 8 марта рассказала «Газета.Ru».

«Наибольшая доля женщин-предпринимателей сосредоточена в Москве (25%) и Санкт-Петербурге (10%). Среди регионов лидируют Московская область, Новосибирская область, Краснодарский край и Свердловская область. При этом на нишевых маркетплейсах лидерами после столиц стали Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Самара», — сообщили авторы исследования.

Большинство (70,3%) выбирают для себя формат индивидуального предпринимательства. В то же время об учреждении обществ с ограниченной ответственностью (ООО) сообщили 29,7% респонденток.

Лидером среди способов ведения бизнеса, особенно в сфере электронных продаж, остается розничная торговля. На этот вариант приходится 26% женщин-предпринимателей. На втором месте с показателем 8,2%расположилось строительство и связанные с ним услуги и работы. С показателем 6,5% третье место заняла сфера образования — как детское, так и дополнительное профессиональное обучение (ДПО).

«Среди женщин-предпринимателей, выбравших маркетплейсы в качестве основного канала продаж, 68,6% ведут бизнес исключительно в онлайн-формате, тогда как 31,4% комбинируют его с офлайн-торговлей. Гибридная модель позволяет селлерам увеличить общий доход: продажи через офлайн-каналы приносят предпринимательницам более 20% дополнительного дохода в год», — заявила операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова.

На универсальных маркетплейсах большинство предпринимательниц выбирают для себя сферу торговли одеждой. 34% женщин и девушек работают именно в этой сфере. Также среди популярных категорий указаны «Красота и здоровье» (12%). А 9% бизнесвумен сосредоточились на реализации аксессуаров, обуви и бижутерии.

Личное дело: число ИП в России выросло на 23% за три года
Общее количество регистраций превысило 4,5 млн

В преддверии Международного женского дня стало известно, что количество женщин-предпринимателей в России выросло до 1,8 млн. В 34 регионах страны доля женщин-ИП превысила среднероссийское значение. Лидерами по доле женского предпринимательства стали Луганская Народная Республика (57,8%), Донецкая Народная Республика (55,5%), Республика Тыва (55,1%), Запорожская область (52,1%) и Республика Бурятия (50,0%).

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