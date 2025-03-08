В Международный женский день военнослужащие поздравили женщин-медиков

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» поздравил медицинских работников госпиталя с Международным женским днем в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 8 марта сообщило Минобороны России.

Военные артисты, выступая для женского коллектива госпиталя, исполнили праздничные композиции и инструментальные номера, такие как «Эти глаза напротив» и «Девочка, девушка, женщина».

Кроме того, военнослужащие подарили каждой присутствовавшей девушке тюльпаны и сладкие подарки, доставленные организацией «Народный фронт» Свердловской области.

«Нас сегодня порадовали в эту весеннюю, классную, солнечную погоду ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, песни были популярные, мы подпевали. Ребята подарили настоящие эмоции, учитывая то, что мы работаем очень далеко от дома. Это всё согревало душу, подняло настроение и, конечно же, мы зарядились энергией и на ближайшее время будем работать в таком позитиве», — рассказала хирург, лейтенант медицинской службы Аля Ферзь.

В этот день в российском военном ведомстве сообщили, что старший лейтенант Татьяна Хвостикова оказала медицинскую помощь раненым российским бойцам. Уточняется, что Хвостиковой неоднократно приходилось в темное время суток, в условиях активного применения противником ствольной и реактивной артиллерии, а также FPV-дронов доставлять бойцам, ведущим бои на линии боевого соприкосновения, медикаменты.