Сенатор Епифанова назвала условия выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году пенсия будет положена только россиянам, отсрочившим свой выход на пенсию, и льготной категории граждан, среди которых граждане с продолжительным трудовым стажем, многодетные матери, работники вредных производств. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщила сенатор Ольга Епифанова.

«Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. <…> Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Так, по словам Епифановой, женщины и мужчины пенсионного возраста — 59 лет и 64 года соответственно — смогут выйти на пенсию только в следующем году.

Представителям коренных малочисленных народов Севера и работникам творческих профессий также доступна возможность выйти на досрочную пенсию.

В таких случаях важно строго соблюдать требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа, подчеркнула парламентарий.

Кроме того, Епифанова рассказала, что многодетные мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятерыми и более уже в 50.

Ранее, 6 марта, председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова заявила «Известиям», что возврат «замороженной» части пенсий по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) может стать ключевым шагом для развития программы долгосрочных сбережений (ПДС) и существенно повлиять на рынок пенсионных фондов. По словам эксперта, возврат средств гражданам позволит не только восстановить доступ к их накоплениям, но и даст импульс для привлечения новых средств в пенсионные фонды.