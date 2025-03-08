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Трамп заявил о наличии на руках у России карт по переговорам с Украиной

Трамп: все карты в переговорах по Украине находятся на руках у России
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Все карты в переговорах по Украине находятся на руках у России. Об этом 7 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мне сложнее иметь дело с Украиной. <…> Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — транслирует видеозапись его выступления YouTube-канал Fox News.

Американский президент также отметил, что Украине нужно «не мешкать и сделать дело».

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Ранее в этот день Трамп заявил, что Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что его администрация добилась «большого прогресса» за последние дни в отношениях с Украиной и Россией.

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