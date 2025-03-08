Военнослужащие группировки «Запад» поздравили женщин с Международным женским днем

Военнослужащие группировки войск «Запад», выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), поздравили женщин с Международным женским днем 8 марта. Видеопоздравление предоставило Министерство обороны России.

«Сегодня мы с особой теплотой и признательностью обращаемся к нашим милым дамам. 8 Марта — это день, когда мы отмечаем вашу невероятную силу, красоту и доброту. Ваши забота и любовь создают атмосферу уюта и гармонии в каждом доме», — говорится в видеопоздравлении.

Бойцы выразили представительницам прекрасного пола благодарность за их умение понимать, поддерживать, дарить надежду, веру и вдохновение. Также военнослужащие произнесли слова признательности женщинам за их помощь и молитвы.

В видеопоздравлении приняли участие военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», бойцы 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии «Запада» и солдаты штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

В субботу, 8 марта, в России и мире отмечают весенний праздник — Международный женский день. Традиционно в этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.