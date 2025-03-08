Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению техники и живой силы ВСУ в Курской области
Экипаж многофункционального самолета Су-34 в ходе боевой работы нанес удар по скоплению техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и скоплению техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что после получения подтверждения разведки об уничтожении целей самолет благополучно вернулся на аэродром.
6 марта экипаж Су-34 ударил авиабомбами по позициям ВСУ в Запорожской области. Уточняется, что удар был нанесен при помощи авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Пункты временной дислокации находились в населенных пунктах Омельник и Егоровка Запорожской области.