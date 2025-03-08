Apple отложила обновление Siri из-за проблем с ИИ до 2026 года

Американская корпорация Apple отложит обновление голосового помощника Siri, которое подразумевало внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), до следующего года из-за возникших трудностей. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Apple заявила, что функции, представленные в июне прошлого года, включая возможность Siri использовать личную информацию пользователя для ответа на запросы и более точного контроля над приложениями, теперь будут выпущены в следующем году», — говорится в публикации.

Вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги обеспокоен тем, что функции не работают должным образом в ходе тестирования, пишет издание.

Ожидается, что только первоначальные основы для этого обновления будут разработаны отделом к следующему году, а уже готовый вариант усовершенствованной Siri выйдет не ранее 2027 года.

До этого, 27 февраля, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уход Apple с российского рынка стал стимулом для введения технологии «оплаты улыбкой», отключив NFC. Он добавил, что ограничения оплаты покупок с помощью телефона без карты на устройствах Apple привели к развитию системы отечественной биометрии.