Реклама
Прямой эфир
Мир
FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС
Спорт
Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации
Армия
Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР
Происшествия
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
Мир
В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
Мир
СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет
Мир
Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта
Мир
Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров
Мир
Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ
Мир
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины
Мир
Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Мир
СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Мир
Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19

Apple отложила обновление Siri из-за проблем с ИИ до 2026 года

Bloomberg: Apple отложит обновление Siri из-за проблем с ИИ до 2026 года
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американская корпорация Apple отложит обновление голосового помощника Siri, которое подразумевало внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ), до следующего года из-за возникших трудностей. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Apple заявила, что функции, представленные в июне прошлого года, включая возможность Siri использовать личную информацию пользователя для ответа на запросы и более точного контроля над приложениями, теперь будут выпущены в следующем году», — говорится в публикации.

Вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги обеспокоен тем, что функции не работают должным образом в ходе тестирования, пишет издание.

Ожидается, что только первоначальные основы для этого обновления будут разработаны отделом к следующему году, а уже готовый вариант усовершенствованной Siri выйдет не ранее 2027 года.

Многовато будет: новый iPhone 16e уступает прошлым поколениям
За что продавцы «телефона-пробника» хотят почти 80 тыс. рублей

До этого, 27 февраля, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уход Apple с российского рынка стал стимулом для введения технологии «оплаты улыбкой», отключив NFC. Он добавил, что ограничения оплаты покупок с помощью телефона без карты на устройствах Apple привели к развитию системы отечественной биометрии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025